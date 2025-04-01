Белорусы скупают старые авто и ставят на них номера с красивыми комбинациями 1.04.2025, 13:59

Ряд машин попал на видео.

Как известно, для Минска закончились свободные серии номерных знаков и вместо цифры 7 теперь выдаются номерные знаки с цифрой 8. Это событие привело к ажиотажу и «охоте» на красивые комбинации цифр.

В связи с этим интересную картину на днях снял блогер 001by: ряд припаркованных видавших виды автомобилей – и у всех цифра 8 на номере и недешевая комбинация цифр и букв. «Автомобили, которые станут дороже. Это вам не ваша крипта», – шутит автор видео.

«Объясню: эти номера покупаются не для этих «ведер». Наоборот, «ведра» покупаются под эти номера, которые специально покупают для каких-то более дорогих авто или для фирм. Просто без машины номер не купишь», – отметили в комментарии, пишет abw.by.

Отметим, что номера с красивыми комбинациями – не бесплатная процедура и не случайность. Подбор регистрационных знаков желаемой комбинации цифр и букв (при их наличии) стоит 10 базовых величин (420 рублей), а изготовление в индивидуальном порядке регистрационных знаков с желаемой комбинацией цифр и букв – 60 базовых величин (2520 рублей).

Почему не используют буквы Ш, Ж, Ф и другие?

К слову, некоторые задаются вопросом: как так получилось, что номера с цифрой 7 закончились и поэтому стали выдавать номера с цифрой 8. Почему не используют такие буквы как Ш, Ж, Ф и другие?

Дело в том, что для номерных знаков разрешается использовать только 12 букв, общих для белорусского и латинского алфавитов. Это А, В, Е, І, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х. Делается это для того, чтобы, когда автомобиль уехал в другую страну, номер могли бы там прочитать. Это предусмотрено Венской конвенцией о дорожном движении от 1968 года. Отсюда и ситуация, что комбинации себя исчерпали.

К слову, в Минске зарегистрировано около 800 тысяч транспортных средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com