Что будет с курсами доллара и евро в апреле 1 1.04.2025, 14:17

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Финансовый аналитик рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения.

Курс доллара колеблется туда-сюда, российский рубль перегрет, а золото бьет исторические рекорды. Что в этой неразберихе делать простому белорусу?

Финансовый аналитик Александр Козлов помог «Онлайнеру» разобраться, чего ждать от апреля на валютном рынке: успокоится ли рынок и куда может двинуться доллар.

Почему доллар не вырос в марте

— В марте курс доллара удержался в районе 3,10−3,15 белорусского рубля, хотя многие ожидали роста. Это связано с рядом факторов. Во-первых, отношения России и США немного смягчились, что усилило доверие к российскому рублю. А поскольку белорусский рубль привязан к корзине валют, 60% в которой составляет российский рубль, мы тоже почувствовали эффект.

Во-вторых, ключевая ставка в России остается очень высокой — 21%. Это тоже поддерживает российский рубль и, соответственно, влияет на наш курс.

Российский рубль

Эксперт отмечает, что в апреле курс российского рубля может начать корректироваться.

— Апрель — это начало нового квартала, и рубль, по моим оценкам, может немного ослабеть. Он держится на высоком уровне во многом за счет ключевой ставки в 21%. Это временная мера. Если Центробанк России начнет снижать ставку (а такой сценарий вполне реален), рубль пойдет вниз.

По словам Александра Козлова, власти России стремятся удержать курс в рамках, комфортных для бюджета и внутренней экономики. Это диапазон 90−100 рублей за доллар, который уже заложен в расчеты.

— У них весь бюджет построен на курсе около 100 рублей за доллар. При текущем уровне — 83−85 — экспортная выручка в рублях страдает. Значит, им надо либо пересматривать доходную часть, либо корректировать курс. Я думаю, что в апреле мы увидим движение в сторону ослабления курса — возможно, до 90 рублей за доллар или чуть выше. Резких скачков ждать не стоит, но плавная девальвация вполне возможна.

На фоне колебаний российского рубля и геополитики в Беларуси не ожидается сильных колебаний доллара. Возможно небольшое движение вверх.

— Экономических причин для резкого роста доллара пока нет. Более того, если Центробанк России начнет снижать ключевую ставку, то и курс доллара в РФ пойдет вверх — до 90−95 рублей, а может, и выше. В таком случае и у нас курс может подрасти.

Скорее всего, в апреле доллар будет колебаться в пределах 3,20−3,35 белорусского рубля. Все зависит от внешних факторов, и прежде всего от политики России. Мы в этой системе ведомые, потому что 60% валютной корзины у нас — это российский рубль. Если он укрепляется или слабеет, это отражается и на белорусском рубле.

Главное — избежать резких скачков на 10−15% за месяц, так как это вредит плановой экономике.

Евро

Ситуация на международной арене весной не могла не отразиться на курсе евро. Сейчас в Евросоюзе идет оживленная дипломатическая активность, обсуждаются миротворческие инициативы.

Не стоит забывать, что Европа — это мощный экономический блок с тысячелетней историей, и я думаю, что США будет сложно переиграть Евросоюз. Тем не менее торговые конфликты, пошлины, ограничения — все это будет усиливаться.

США, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы евро стоил дорого, сделав свои товары более конкурентоспособными на международном рынке. Мы уже проходили через периоды, когда курс евро к доллару был и 1,20, и 1,50. Сейчас он держится на уровне около 1,08, и я считаю, что диапазон в 1,05−1,08 — это ближайшая реальность. Существенного укрепления евро я бы пока не ожидал.

Нефть и золото

В марте на сырьевых рынках наметились разнонаправленные тренды: нефть дешевеет, а золото, наоборот, бьет новые рекорды.

— Ситуация с нефтью — это не про экономику в чистом виде, а скорее про геополитику и спекуляции. Я еще год назад говорил, что нас ждет падение цен на нефть, и мы к этому подходим. Сейчас цена держится на уровне 73−74 доллара за баррель, но может опуститься до 70 долларов и ниже.

Это не кризис, это политика. США используют нефть как инструмент: покупают, когда дешево, накапливают резервы, а затем продают, когда дорого. Все это управляемые процессы. Несмотря на договоренности между странами ОПЕК и другими игроками, стабильности достичь сложно: все хотят зарабатывать, но боятся терять долю рынка и не спешат сокращать добычу.

Поэтому я считаю, что резкого роста цен на нефть не будет. Возможны краткосрочные колебания, но общий тренд — на снижение. Не удивлюсь, если через год мы придем к цене в 40−50 долларов за баррель.

На этом фоне повышенное внимание вызывает динамика цен на золото: с начала марта оно подорожало почти на 200 долларов, пробив психологическую отметку в 3000 долларов за тройскую унцию.

— Мы перешагнули важный рубеж — 3000 долларов. Это сильный импульс, но я бы не ждал, что рост будет бесконечным. Вероятнее всего, будет коррекция: золото задержится в этом диапазоне, возможно, немного отступит назад, и только потом можно будет говорить о движении к новым высотам.

До 4000 долларов за унцию? Пока нет. Это возможно только в случае масштабных мировых потрясений — финансовых или политических. Сейчас же золото просто отыгрывает общую нестабильность: инфляционные риски, слабость фондового рынка, напряжение в геополитике. Люди ищут защитный актив — и золото выполняет эту функцию.

И что со всем этим делать?

На фоне колебаний курсов у многих возникает вопрос: стоит срочно скупать валюту в апреле или лучше подождать? Эксперт уверен: резких действий предпринимать не нужно.

— Я бы рекомендовал, как и в марте, не хранить все сбережения в одной валюте. Оптимальный вариант — около 50−60% держать в белорусских рублях, ведь повседневные расходы у большинства происходят именно в нацвалюте. Остальные 40−50% можно распределить между долларом, евро и российским рублем. Еще можно 5−10% хранить в золоте. Полностью уходить в какую-то одну валюту не лучшая идея.

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