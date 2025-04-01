НХЛ: Шарангович принес «Калгари» победу над «Колорадо» 1.04.2025, 14:33

Егор Шарангович

Белорус успешно реализовал буллит.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» в гостевом матче сыграл с «Колорадо» – 3:2 ПБ (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0). Соперники не сумели выявить победителя в основное время матча и в овертайме. Все решилось в серии послематчевых бросков. Победный буллит исполнил белорусский нападающий Егор Шарангович, пишет hockey.by.

Форвард провел на площадке 13 минут 54 секунды (18 смен), из них 1:02 – в большинстве, забросил победный буллит, допустил 1 потерю, проиграл 1 вбрасывание и завершил матч с показателем полезности «-1».

Yegor Sharangovich scores in the shootout.



🎥: Amazon Prime | NHL#Flames pic.twitter.com/pkUGUtWDE4 — Robert Munnich (@RingOfFireCGY) April 1, 2025

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