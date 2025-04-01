Китай начал учения по захвату Тайваня 1.04.2025, 14:37

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К острову направлены флот, самолеты и войска.

Власти Китая объявили о проведении масштабных военных учений у северного, южного и восточного побережья Тайваня, сообщает «Синьхуа». В операции задействованы сухопутные части, военно-морские силы и военно-воздушные силы, а также ракетные войска. Представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что учения станут «жестким предупреждением» «сепаратистским» силам островной республики.

Вооруженные силы Китая отрабатывают боевое патрулирование флота и авиации у побережья Тайваня, захват «прав комплексного контроля», нанесение ударов по морским и наземным целям, а также блокирование ключевых зон и путей «с целью проверки боеспособности» войск «в реальных совместных военных операциях». Пекин проводит учения вслед за визитом министра обороны США Пита Хегсета в Японию и на Филиппины, в ходе которого тот критиковал власти КНР и заявил, что Токио «незаменим» для противодействия китайской агрессии.

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