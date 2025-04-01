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Силовики задержали криминального авторитета по кличке «Паштет»

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  • 1.04.2025, 14:43
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Силовики задержали криминального авторитета по кличке «Паштет»
Павел Алексеевич (криминальная кличка «Паштет»)

Якобы за мошенничество.

Белорусские силовики заявили о задержании криминального авторитета. Павел Алексеевич (криминальная кличка «Паштет») вместе с 43-летним сообщником якобы помогали злоумышленникам выводить похищенные у белорусов деньги.

Силовики утверждают, что Алексеевич связался с представителями мошеннического колл-центра и, пользуясь статусом «криминального авторитета», предложил сотрудничество. На протяжении полугода он с подельником переводили средства, полученные от жертв аферистов, в криптовалюту и передавали заказчикам на электронных накопителях при личных встречах в Минске. За свои услуги брали 27% от суммы.

Пожилых белорусов обманывали от имени правоохранителей и представителей операторов сотовой связи. Достоверно известно о не менее 57 эпизодах на сумму свыше 370 тысяч рублей.

В ходе обысков у задержанных изъяты деньги и имущество, которые будут использованы для погашения ущерба, причиненного потерпевшим.

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