Силовики задержали криминального авторитета по кличке «Паштет»1
- 1.04.2025, 14:43
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Якобы за мошенничество.
Белорусские силовики заявили о задержании криминального авторитета. Павел Алексеевич (криминальная кличка «Паштет») вместе с 43-летним сообщником якобы помогали злоумышленникам выводить похищенные у белорусов деньги.
Силовики утверждают, что Алексеевич связался с представителями мошеннического колл-центра и, пользуясь статусом «криминального авторитета», предложил сотрудничество. На протяжении полугода он с подельником переводили средства, полученные от жертв аферистов, в криптовалюту и передавали заказчикам на электронных накопителях при личных встречах в Минске. За свои услуги брали 27% от суммы.
Пожилых белорусов обманывали от имени правоохранителей и представителей операторов сотовой связи. Достоверно известно о не менее 57 эпизодах на сумму свыше 370 тысяч рублей.
В ходе обысков у задержанных изъяты деньги и имущество, которые будут использованы для погашения ущерба, причиненного потерпевшим.