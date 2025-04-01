Литва готова отправить миротворцев в Украину

Литва готова отправить миротворцев в Украину1
- 1.04.2025, 14:44
Вильнюс станет частью «Коалиции желающих».
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна готова стать частью «Коалиции желающих».
Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, пишет New Voice.
«Говоря о других элементах помощи в сфере безопасности и нашем участии в обеспечении безопасности, Литва готова принять участие в Коалиции желающих. Это означает, что вместе с другими европейскими нациями мы будем участвовать в усилиях здесь, в Украине, над теми задачами, которые еще будут определены. Это будет еще одним доказательством нашего долгосрочного обязательства в будущем помогать вам», — подчеркнул Будрис.
Глава МИД Литвы подчеркнул, что Украина отстаивает свой суверенитет, территориальную целостность, а также свое достоинство в борьбе со страной-агрессором Россией.
По его словам, обязанность Литвы — поддерживать украинцев, в частности, в долгосрочной перспективе.