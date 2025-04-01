«Пусть бомбят Кремль, черт с ними»
- 1.04.2025, 14:54
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Украинская разведка опубликовала перехват, который показывает отношение россиян к Путину.
Главное управление разведки Минобороны Украины в очередной раз подтвердило, что большинству россиян абсолютно безразлична судьба представителей власти.
Один из жителей Брянской области в телефонном разговоре заявил, что ВСУ активно наносят удары по Москве, но это не вызывает у него никакого беспокойства.
«Москву сегодня бомбят. Я 50 штук насчитал сегодня, черт с ними», — подчеркнул россиянин в аудиоперехват, опубликованном в Telegram-канале ГУР.
Житель Брянщины указал, что его населенный пункт окружен военными базами, а значит защищен.
«Ночью даже телевизор не показывал: глушат», — признался россиянин.
«Пусть бомбят Кремль, черт с ними», — резюмировал брянчанин в аудиоперехвате ГУР.