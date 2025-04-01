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Угадайте страну по ее границам на карте

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  • 1.04.2025, 14:56
  • 2,442
Угадайте страну по ее границам на карте

Интересный тест по географии.

Любите разглядывать карты и уверены, что без труда узнаете страну по её очертаниям? Тогда этот тест для вас, пишет «Вокруг света».

Но будьте осторожны — иногда даже знакомая территория может выглядеть неожиданно.

Попробуйте угадать страну только по ее контуру. Это отличный способ проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в географии и обладаете зрительной памятью.

Так какая страна имеет такие границы? Свой ответ напишите в комментариях.

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