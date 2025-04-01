ВСУ с помощью дронов уничтожили 18 мотоциклов оккупантов

ВСУ с помощью дронов уничтожили 18 мотоциклов оккупантов1
- 1.04.2025, 15:01
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Видеофакт.
ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
На Краматорском направлении украинские войска нанесли серьезный удар по российским военным, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах.
Несмотря на тактику быстрого прорыва, которую применили оккупанты, в частности использование мотоциклов в условиях плотного тумана, украинские силы отреагировали оперативно.
Успешно выполненная операция 5-й штурмовой бригады с помощью беспилотников привела к ликвидации 18 российских мотоциклистов, а также уничтожению трех бронемашин и двух транспортных средств противника.