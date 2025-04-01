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В Беларуси запретили продавать 27 книг

  • 1.04.2025, 15:14
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В Беларуси запретили продавать 27 книг

От Бакмана до «Облачного атласа».

Список запрещенных к распространению в Беларуси печатных изданий пополнился еще 27 книгами. Теперь в нем 92 издания. Об этом сообщает Министерство информации.

В сообщении ведомства сказано, что решение о запрете к распространению на территории нашей страны приняла «Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции». Комиссия пришла к выводу, что «все эти издания способны нанести вред национальным интересам нашей страны».

Так, в перечень попали три книги популярного шведского писателя Фредрика Бакмана о юношеской хоккейной команде «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури», а также трилогия Норы Сакавич «Лисья нора», «Король воронов» и «Свита короля».

В списке также указаны «Девственницы-самоубийцы» Джеффри Евгенидиса, «Облачный атлас» Дэвида Митчелла, «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски, «Дом на краю света» Майкла Каннингема.

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