«Трамп заявил, что был разъярен из-за Путина» 1.04.2025, 15:18

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На РФ начнется настоящее давление.

Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении России и заявил, что Путин его злит. Также он начал давить на Кремль относительно отсрочки подписания соглашения о прекращении огня, но и не забыл пригрозить и Украине.

Об этом «24 Каналу» рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что даже угрозы Трампа ввести повторные пошлины не будут действовать. Маловероятно, что словами президента США дадут какой-то результат.

Что скрывается за «давлением» Трампа на Кремль

Недавно Трамп пообщался с прессой на борту своего самолета.

«Мы не знаем, насколько Путин его раздражает. Трамп также сделал реверанс со знаком «минус» в направлении Зеленского по соглашению о полезных ископаемых»,– отметил Ступак.

Интересно, что Трамп также сказал, что готов ввести повторные санкции против российской нефти, если он решит, что именно Москва сорвала соглашение о прекращении огня. Однако остается вопрос, как можно наложить повторные санкции на другие страны.

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