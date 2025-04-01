закрыть
1 апреля 2025, вторник, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко пытались выгнать из ресторана в Майами

6
  • 1.04.2025, 15:22
  • 2,666
Соболенко пытались выгнать из ресторана в Майами

Конфликт с белорусской теннисисткой устроил скандальный блогер.

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в крайне неловкую ситуацию в Майами (США), пишет «Прессбол».

Она ужинала в ресторане вместе со своей командой, в частности, с Джейсоном Стейси (тренером по фитнесу) и Георгиосом Франгулисом (бойфрендом). В их беседу вмешался некий мужчина, который настоятельно пытался убедить их покинуть заведение. Оказалось, что этим мужчиной был блогер European kid, который зачастую в своих роликах имитирует вызывающее поведение «ребенка богатых родителей».

В видео, которое опубликовано в соцсетях, попал следующий фрагмент их разговора.

Блогер: Вы не единственные, кто ждет свой стол…

Соболенко: Парень, успокойся. Почему ты подошел именно к этому столу?

Блогер: (по всей видимости, говорит официантам) Заверните им это. Ребята, я не пытаюсь быть грубым. Другие люди ждут этот столик…

Франгулис: Ты осознаешь, с кем ты разговариваешь? Ты знаешь, кто это? Она королева Майами, первая ракетка мира.

Блогер: Мне плевать, кто это. Я просто говорю. Я просто спросил, можете ли вы побыстрее.

Франгулис: Ты работаешь здесь?

Блогер: Нет, но я знаю владельца! И он может выйти и забрать этот столик.

Сотрудник ресторана: (блогеру) Я могу вам помочь, сэр?

Блогер: Я просто говорил им, что им нужно ускориться. Я жду именно этот столик.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип