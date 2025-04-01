Соболенко пытались выгнать из ресторана в Майами

Соболенко пытались выгнать из ресторана в Майами6
- 1.04.2025, 15:22
- 2,666
Конфликт с белорусской теннисисткой устроил скандальный блогер.
Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в крайне неловкую ситуацию в Майами (США), пишет «Прессбол».
Она ужинала в ресторане вместе со своей командой, в частности, с Джейсоном Стейси (тренером по фитнесу) и Георгиосом Франгулисом (бойфрендом). В их беседу вмешался некий мужчина, который настоятельно пытался убедить их покинуть заведение. Оказалось, что этим мужчиной был блогер European kid, который зачастую в своих роликах имитирует вызывающее поведение «ребенка богатых родителей».
В видео, которое опубликовано в соцсетях, попал следующий фрагмент их разговора.
Блогер: Вы не единственные, кто ждет свой стол…
Соболенко: Парень, успокойся. Почему ты подошел именно к этому столу?
Блогер: (по всей видимости, говорит официантам) Заверните им это. Ребята, я не пытаюсь быть грубым. Другие люди ждут этот столик…
Франгулис: Ты осознаешь, с кем ты разговариваешь? Ты знаешь, кто это? Она королева Майами, первая ракетка мира.
Блогер: Мне плевать, кто это. Я просто говорю. Я просто спросил, можете ли вы побыстрее.
Франгулис: Ты работаешь здесь?
Блогер: Нет, но я знаю владельца! И он может выйти и забрать этот столик.
Сотрудник ресторана: (блогеру) Я могу вам помочь, сэр?
Блогер: Я просто говорил им, что им нужно ускориться. Я жду именно этот столик.
‘The Rich Kid’, a pretty famous TikTok account, strikes again.— José Morgado (@josemorgado) March 31, 2025
This time with… Aryna Sabalenka.
“Do you who she is? The Queen of Miami!” pic.twitter.com/FyCKWoVQrH