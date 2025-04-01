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«Гонки на лафетах скоро начнутся»

  • 1.04.2025, 15:38
  • 1,262
«Гонки на лафетах скоро начнутся»

Лукашенко стар, болен и заговаривается.

Лукашенко превратился в Брежнева. Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко отреагировали на новость об этом.

Приводим некоторые из них:

«Чей катафалк быстрее?»

«Почему-то сих пор не выдан ордер МУС на арест для этого существа».

«Скоро начнутся гонки на лафете, и тут, и там. Будут звучать «Лебединые озера» по всем геббельсТВ. Давненько не слышали. А, молодёжь, вообще, не знают классику».

«Лукашенко не просто сидит во власти. Он более 30 лет систематически грабит, обворовывает всю Беларусь, все предприятия и народ!»

«У Брежнева руки не были по локоть в крови... Да, загнивало всё потихоньку, потому что жизнь - это новое, каждое мгновение требует лучшего решения».

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