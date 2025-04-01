МиГ-29 метнул бомбу в бункер с офицерами РФ: Forbes раскрыл подробности 1.04.2025, 15:48

Воздушные силы ВСУ вводят в эксплуатацию новые боеприпасы и самолеты.

На днях один из модифицированных украинских истребителей МиГ-29, судя по всему, метнул планирующую бомбу GBU-62 прямо в дверь недействующего бункера ПВО в Херсонской области, который российское командование использовало в качестве полевого штаба, пишет Forbes (перевод - «Униан»).

Отмечается, что целью рейда на данный штаб было лишить руководства российские подразделения, ответственные за атаки на острова Днепра.

В журнале акцентировали, что Воздушные силы ВСУ вводят в эксплуатацию новые боеприпасы и самолеты и продолжают превращаться в мощное точечное ударное подразделение.

Как предположили в Forbes, вероятно, каждый украинский боевой самолет оснащен управляемыми по спутнику и инерциально планирующими бомбами: американскими GBU-39 и GBU-62, французскими Hammers и, возможно, даже бомбами новой украинской разработки.

- GBU-62, которая обрушилась на российскую штаб-квартиру в Херсонской области, произведена в США, но является уникальной украинской… GBU-62 стоимостью около 50 000 долларов - это убийца, и она позволяет украинским экипажам МиГ-29 делать то, что россияне делают со своими гораздо более дорогими баллистическими ракетами «Искандер», каждая из которых стоит более 3 миллионов долларов, - говорится в публикации.

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