Ключевого покупателя российской нефти вынудили искать других поставщиков 1.04.2025, 16:11

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На фоне угроз США ввести новые санкции против РФ.

Нефтеперерабатывающие компании Индии вернулись на рынок в поисках поставщиков нефти. Это произошло после угроз президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.

Издание Bloomberg пишет, что индийские госкомпании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. ищут дополнительные грузы на май из таких регионов, как Ближний Восток, Северное море и Средиземноморье.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала войны в Украине. В прошлом году почти 40% импорта страны пришлось на сорта нефти, включая Urals. Благодаря более дешевым поставкам нефтеперерабатывающие предприятия получали повышенную прибыль, хотя в последние месяцы это преимущество сошло на нет. Китай также закупил большие объемы после вторжения РФ в Украину.

Трамп поднял вопрос о возможности введения так называемых вторичных санкций для покупателей российской нефти, если президент Владимир Путин откажется от прекращения огня с Украиной, что привело к росту базовых фьючерсов, и в понедельник западно-техасская нефть выросла на 3,1%, что стало самым большим ростом почти за 11 недель.

- Это блеф, уловка для переговоров со стороны Трампа. Но нефтепереработчикам нужно подготовиться, они не могут полагаться на предчувствия, какой бы странной и маловероятной ни была угроза для поставок, - говорит Вандана Хари, основатель сингапурской компании Vanda Insights

США - главный торговый партнер Индии, поэтому при сценарии «вторичных санкций» для покупателей российской нефти южноазиатская страна, скорее всего, будет искать альтернативные поставки, считает Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре.

- Традиционные санкции создали достаточно неопределенности. Идея вторичных санкций только усиливает эту неопределенность, учитывая, что это новый инструмент. Покупатели должны решить, перевешивают ли преимущества приобретения нефти со скидкой потенциальный удар по экономике страны от дополнительных тарифов, - указал Паттерсон.

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