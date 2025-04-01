Украина добилась важной цели на фронте 1.04.2025, 16:30

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ВСУ применяют новые тактики.

Российские оккупационные войска (РОВ) продолжают нести огромные потери при минимальных территориальных «успехах» в Украине. Об этом сообщил военный аналитик Александр Коваленко в своем новом отчете, опубликованном в его Telegram-канале.

Захват мизерный — потери колоссальные

По состоянию на 31 марта 2025 года, по данным Коваленко, РОВ захватили лишь 130 км² украинской территории. Это один из самых низких показателей с начала 2024 года. При этом число потерь личного состава достигло 39 620 человек. Таким образом, на каждый квадратный километр захваченной территории приходится в среднем 304 погибших российских военных — эквивалент трёх полных рот.

С начала года ситуация выглядит еще более удручающе для российских сил. За три месяца они продвинулись всего на 640 км², потеряв 124 430 человек. Это означает в среднем 194 тела на каждый квадратный километр — резкое ухудшение по сравнению с показателями 2024 года, когда этот коэффициент составлял 129 погибших на км².

Снижение качества, рост затрат

Военный эксперт подчеркивает, что качество пополнения личного состава снижается, что приводит к ещё большим потерям при попытках прорыва. Пропорция убитых растет и в месячном, и в поквартальном сравнении. Например, если в январе 2025 года на каждый квадратный километр приходилось 148 погибших, то к марту этот показатель уже превысил 300.

Украина находит тактический ответ

На фоне этих цифр украинская армия демонстрирует успехи в адаптации и применении новых тактик. Хотя общий фронт остаётся сложным, данные показывают, что наступательный потенциал РОВ снижается, а цена продвижения становится абсолютно несоразмерной с его результатами.

Таким образом, цифры марта становятся ещё одним подтверждением очевидного: российская армия буксует, платит кровью за каждый метр и утрачивает способность к масштабным операциям, несмотря на все усилия Кремля поддерживать наступательный темп.

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