Белорус Алексей Протас установил очередное достижение
- 1.04.2025, 16:39
Он лишь 4-й игрок в истории НХЛ с таким количеством голов.
31 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома проиграл «Баффало Сэйбрз» (5:8), сообщает belarushockey.com .
У столичной дружины голом в меньшинстве отметился 24-летний белорусский форвард Алексей Протас.
Он стал четвертым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 30 голов за сезон, но не забросившим при этом ни одной шайбы в большинстве.
Ранее такое удавалось только Брэндону Хейгелу (2024-25), Дугу Смейлу (1984-85) и Рику Кихоу (1972-73).
В сезоне у Протаса 73 игры, 65 (30+35) очков, показатель полезности «+40», 18 минут штрафа.