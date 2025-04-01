Белорус Алексей Протас установил очередное достижение 1.04.2025, 16:39

Он лишь 4-й игрок в истории НХЛ с таким количеством голов.

31 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома проиграл «Баффало Сэйбрз» (5:8), сообщает belarushockey.com .

У столичной дружины голом в меньшинстве отметился 24-летний белорусский форвард Алексей Протас.

Он стал четвертым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 30 голов за сезон, но не забросившим при этом ни одной шайбы в большинстве.

Ранее такое удавалось только Брэндону Хейгелу (2024-25), Дугу Смейлу (1984-85) и Рику Кихоу (1972-73).

В сезоне у Протаса 73 игры, 65 (30+35) очков, показатель полезности «+40», 18 минут штрафа.

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