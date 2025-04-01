Синоптики: Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода
- 1.04.2025, 16:52
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Белорусам пообещали тепло выше +20 в начале апреля.
Белорусов предупредили о потеплении выше +20 градусов в первую неделю апреля. Подробнее о прогнозе рассказал тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, уже в среду, 2 апреля, циклон, обильно поливающей юго-восток Беларуси отойдет в глубину России. После чего на территорию страны распространится влияние антициклона. Но еще вместе с этим в регионе изменится циркуляция воздушных масс, а с севера в страну начнет поступать тепло.
Благодаря этой в среду воздух прогреется до +14 - +16 градусов. Холоднее будет только на крайнем юго-востоке, где большую часть дня еще будет господствовать фронтальная облачность и возможен дождь, температуры установятся в районе +8 - +12 градусов. Также в этой части страны прогнозируется ветер 6 - 9 метров в секунду с порывами до 12 - 15 метров в секунду.
И уже в четверг и пятницу, 3 и 4 апреля, в Беларуси прогнозируется очень хорошая погода. Территория республики окажется ближе к центру антициклона, ветер утихнет, будет солнечно, а температура воздуха повысится еще на 2 - 3 градуса.
- В пятницу температуры наверняка превысят отметку +20 градусов, - отмечают синоптики.
Однако по предварительному прогнозу самым холодным периодом в апреле будет неделя с 7 по 14 апреля, когда температурный фон будет на 2 - 3 градуса ниже нормы.