Синоптики: Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода 1.04.2025, 16:52

1,374

Фото: Charter97.org

Белорусам пообещали тепло выше +20 в начале апреля.

Белорусов предупредили о потеплении выше +20 градусов в первую неделю апреля. Подробнее о прогнозе рассказал тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, уже в среду, 2 апреля, циклон, обильно поливающей юго-восток Беларуси отойдет в глубину России. После чего на территорию страны распространится влияние антициклона. Но еще вместе с этим в регионе изменится циркуляция воздушных масс, а с севера в страну начнет поступать тепло.

Благодаря этой в среду воздух прогреется до +14 - +16 градусов. Холоднее будет только на крайнем юго-востоке, где большую часть дня еще будет господствовать фронтальная облачность и возможен дождь, температуры установятся в районе +8 - +12 градусов. Также в этой части страны прогнозируется ветер 6 - 9 метров в секунду с порывами до 12 - 15 метров в секунду.

И уже в четверг и пятницу, 3 и 4 апреля, в Беларуси прогнозируется очень хорошая погода. Территория республики окажется ближе к центру антициклона, ветер утихнет, будет солнечно, а температура воздуха повысится еще на 2 - 3 градуса.

- В пятницу температуры наверняка превысят отметку +20 градусов, - отмечают синоптики.

Однако по предварительному прогнозу самым холодным периодом в апреле будет неделя с 7 по 14 апреля, когда температурный фон будет на 2 - 3 градуса ниже нормы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com