Авиация ВСУ мастерски поразила цели в Белгородской области РФ 1.04.2025, 16:58

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Для успешного выполнения такой операции нужно быть настоящими профессионалами.

Украинская авиация осуществила искусную атаку на территорию Белгородщины, где сейчас продолжается «ползучее наступление». Пилоты выполнили сложный маневр для точного сброса авиабомб и поражения российских военных объектов.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире «24 Канала» объяснил, что подобные операции являются чрезвычайно опасными. Для их успешного выполнения нужно быть настоящими профессионалами.

Как мог происходить сброс авиабомб

Аналитики Deep State сообщили, что украинские пилоты успешно нанесли удары по военным объектам в районах населенных пунктов Демидовка и Кондратовка в Белгородской области. Предположительно, для этого были использованы бомбы GBU-39/62 и JDAM. В Генштабе пока не комментируют эту информацию.

По словам военного эксперта Свитана, на Белгородщине продолжается ползучее наступление с применением авиации. Важным элементом этого процесса является уничтожение стационарных военных объектов на глубину до 20 – 25 километров от границы.

Из-за активной российской ПВО украинские пилоты вынуждены работать на малых высотах, достигая скорости более 950 километров в час. Во время сброса бомбы открывается система планирования и коррекции, что позволяет снаряду долететь до 40 километров, выполнив боевую задачу.

- Эти операции являются чрезвычайно сложными и опасными, – отметил полковник в запасе ВСУ.

Украинские самолеты часто приближаются к границе под российским радиогоризонтом, выполняя сложные маневры. Во время сброса бомбы они повышают угол атаки, своеобразную горку, что делает пилотов видимыми для российских ПВО. Для того чтобы успешно уклониться от ракетных атак и вернуться на начальную позицию, необходимо быть настоящими профессионалами – такими и являются украинскими летчики.

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