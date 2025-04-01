«У Лукашенко времени, как и денег, уже нет» 4 1.04.2025, 17:00

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Фото: AFP

Рассчитывать на российский кредит не приходится.

Во дворце наблюдают не только за ходом специфических переговоров между США и Россией, но и за стремительно увеличивающейся дырой в российском бюджете. За два месяца 2025 года дефицит бюджета составил 44,4 млрд. долларов, подчеркнул телеграм-канал «Ник и Майк».

Абсолютно понятно, что в некоторой степени это лишь абстрактные цифры, которые можно подправить. Некоторое время можно даже на них не обращать внимания, однако при таком отрицательном балансе, Синепалый может рассчитывать на такой же отрицательный безвозвратный кредит.

Переговоры же, к слову, напоминают кардиограмму не совсем здорового человека. Дональд Трамп действительно находится под прессингом времени – очень нужна быстрая сделка, которую можно назвать победой. Однако и Путин со всем своим политбюро не может себе на полную мощность задействовать старую советскую тактику затягивания переговоров до бесконечности. Дональд Трамп хочет закрыть сделку до конца апреля, у Кремля время есть до позднего лета. Это не стратегическая разница во времени.

У Синепалого времени, как и денег, уже нет. Можно еще раз обворовать белорусов инфляцией «которой твердо и четко не будет», можно и менее изящным способом, однако ситуацию это кардинальным образом не изменит, а только озлобит народ, подогревая революционную ситуацию.

Кремль же после бахвальства был вынужден перейти в режим соблюдения договоренностей. Угроза введения пошлин против стран, покупающих российскую нефть, оказалась гораздо эффективнее всяческих озабоченностей. В Кремле не думали, что Дональд Трамп сможет так легко жонглировать пошлинами, ведь они обоюдоострое оружие и в целом мировая экономика живет лучше в мире, где пошлин нет.

Однако, как оказалось, на некоторое время Америка может пренебречь своим благом.

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