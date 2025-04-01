Шмыгаль: Твердо верю, что Украина вступит в ЕС сразу после окончания войны
- 1.04.2025, 17:21
Украина активно работает над достижением этой цели.
Украина хочет добиться прогресса во вступительных переговорах с Евросоюзом в этом году. Страна рассчитывает на членство в блоке сразу после завершения войны.
Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, Украина и ЕС завершили двусторонний скрининг по трем переговорным кластерам: «Основы», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения». Украина ожидает, что эти переговорные кластеры будут открыты в первой половине 2025 года.
«В 2025 году наша цель - открыть все шесть кластеров переговоров о присоединении одновременно. Мы активно работаем над достижением этой цели. Я уверен, что для достижения этой цели не существует никаких реальных препятствий - необходимы только политическая воля и общая приверженность к упорной работе», - подчеркнул премьер.
Он напомнил, что Украина доказала, что может двигаться «с беспрецедентной скоростью» и добиваться результатов не за годы, а за месяцы.
«Я твердо верю, что Украина станет членом ЕС сразу после окончания полномасштабной войны», - отметил Шмыгаль.