Шмыгаль: Твердо верю, что Украина вступит в ЕС сразу после окончания войны 1.04.2025, 17:21

Украина активно работает над достижением этой цели.

Украина хочет добиться прогресса во вступительных переговорах с Евросоюзом в этом году. Страна рассчитывает на членство в блоке сразу после завершения войны.

Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина и ЕС завершили двусторонний скрининг по трем переговорным кластерам: «Основы», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения». Украина ожидает, что эти переговорные кластеры будут открыты в первой половине 2025 года.

«В 2025 году наша цель - открыть все шесть кластеров переговоров о присоединении одновременно. Мы активно работаем над достижением этой цели. Я уверен, что для достижения этой цели не существует никаких реальных препятствий - необходимы только политическая воля и общая приверженность к упорной работе», - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что Украина доказала, что может двигаться «с беспрецедентной скоростью» и добиваться результатов не за годы, а за месяцы.

«Я твердо верю, что Украина станет членом ЕС сразу после окончания полномасштабной войны», - отметил Шмыгаль.

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