Европейская комиссия перечислила Украине дополнительные миллиарды евро

Европейская комиссия перечислила Украине дополнительные миллиарды евро2
- 1.04.2025, 17:57
Общая финансовая помощь в рамках программы Ukraine Facility достигла 19,6 миллиардов евро.
Европейская комиссия перечислила Украине очередные 3,5 млрд евро транша в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
- Эти средства помогут нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность. Еврокомиссия отметила преданность нашей страны внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС, - написал он в своем телеграм-канале.
Премьер-министр добавил, что общая финансовая помощь Украине в рамках программы Ukraine Facility составляет 19,6 млрд евро.
Ukraine Facility является программой финансовой поддержки для Украины от ЕС на 50 миллиардов евро. Она рассчитана на 2024-2027 годы. Средства хотят направить на финансирование государственного бюджета и стимулирование инвестиций.