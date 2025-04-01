Европейская комиссия перечислила Украине дополнительные миллиарды евро 2 1.04.2025, 17:57

Общая финансовая помощь в рамках программы Ukraine Facility достигла 19,6 миллиардов евро.

Европейская комиссия перечислила Украине очередные 3,5 млрд евро транша в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

- Эти средства помогут нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность. Еврокомиссия отметила преданность нашей страны внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС, - написал он в своем телеграм-канале.

Премьер-министр добавил, что общая финансовая помощь Украине в рамках программы Ukraine Facility составляет 19,6 млрд евро.

Ukraine Facility является программой финансовой поддержки для Украины от ЕС на 50 миллиардов евро. Она рассчитана на 2024-2027 годы. Средства хотят направить на финансирование государственного бюджета и стимулирование инвестиций.

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