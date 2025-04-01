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ВСУ смогли отбить позиции на ключевом для РФ направлении

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  • 1.04.2025, 17:58
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ВСУ смогли отбить позиции на ключевом для РФ направлении

Украинские воины провели ряд контратак.

На Покровском направлении есть участки, где ВСУ смогли отбить позиции. Об этом заявил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире «Еспресо».

По его словам, продвижение врага почти отсутствует, хотя оккупанты пытаются осуществлять отдельные попытки.

«Есть участки, где Силы обороны смогли отбить позиции. Проводя контратаки, как только появляется возможность, пытаемся отбить более выгодные позиции. Это происходит активно и эффективно», - подчеркнул он.

Офицер ВСУ также добавил, что на Покровском направлении враг истощается из-за использования всех доступных сил и средств.

«Вчера враги попытались применить для штурма бронетехнику - танки, БМП, но все эти попытки были успешно отбиты. Ежедневно на этом направлении погибает от 300 до 400 оккупантов, а иногда и больше. Это направление, которое для Путина является ключевым, и он стремится достичь в нем определенных результатов, чтобы потом держать позиции. Однако сейчас ему это не удается, и мы делаем все, чтобы этого не произошло», - подытожил Цехоцкий.

Покровск — один из центров угольной промышленности Украины.

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