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Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи

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  • 1.04.2025, 18:06
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Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи
Анналена Бербок

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ.

Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит МИД страны.

Она отметила, что в этом году Киев получит €3 млрд.

Бербок находится с визитом в столице Украины. Это 11-й ее визит в страну с февраля 2022 года.

В начале марта Бербок призвала бундестаг немедленно выделить Киеву €3 млрд. Вице-канцлер Роберт Хабек тогда также говорил о необходимости выделения Украине €3 млрд, в том числе для закупки систем ПВО.

О готовности выделить €2 млрд Украине в качестве военной помощи в 2025 году также заявляли Нидерланды.

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