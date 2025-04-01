В Минске замечен Стив Джобс 2 1.04.2025, 18:12

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Стив Джобс

Но есть нюанс.

В Минске замечен Стив Джобс. Так, на проспекте Независимости,19, возле ремонта техники iPhone можно увидеть картонную фигурку с изображением Стива Джобса. Он как бы приглашает починить технику, пишет blizko.by.

Отметим, что Стив Джобс был основателем и генеральным директором компании Apple, а также одной из самых влиятельных фигур в мире технологий. Он известен своим уникальным видением, креативностью и стремлением к инновациям.

Он родился 24 февраля 1955 года и вырос в Калифорнии. В 1976 году Джобс совместно со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном основал Apple Computer, Inc. Основные достижения Джобса связаны с такими продуктами, как Macintosh, iPod, iPhone и iPad, которые изменили способ взаимодействия людей с технологиями.

Стив Джобс ушел из жизни 5 октября 2011 года, но его наследие продолжает вдохновлять предпринимателей и инноваторов по всему миру.

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