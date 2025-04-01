Маск передал матери своего предполагаемого ребенка $2,5 млн 9 1.04.2025, 18:16

1,826

Илон Маск

Миллиардер также намерен выяснить, действительно ли ребенок его.

Миллиардер Илон Маск сообщил, что передал американской консервативной активистке Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, сумму в $2,5 млн и выплачивает ей ежегодно $500 тыс.

«Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год», — написал Маск в социальной сети X.

Ранее издание New York Post сообщало, что Сент-Клэр намерена обратиться в суд с просьбой признать Илона Маска отцом своего ребенка.

О рождении ребенка Сент-Клэр стало известно в феврале 2025 года. Тогда она сообщила, что родила ребенка «пять месяцев назад».

Клэр является автором консервативного новостного сайта The Babylon Bee и частым гостем в программах Fox News. На ее аккаунт в X подписан 1 млн человек.

Маску 53 года. Он был трижды женат и, по данным The Daily Mail, имеет по меньшей мере 12 детей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com