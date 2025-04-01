В России открыли музей бомжей 3 1.04.2025, 18:30

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В историческом центре Санкт-Петербурга.

В историческом центре Санкт-Петербурга на Гороховой улице открылся Музей бомжей. Создатели объекта назвали его «антологией бродяжничества» и «исследованием на стыке истории, социологии и антропологии». Посетители музея, который расположился в подвале площадью около 130 кв. метров, узнают, когда появились первые беспризорные и как к ним относились в разные эпохи, пишет Neva.today.

«Центром экспозиции являются люди и их судьбы из разных веков. Вместе с которыми мы попытаемся разобраться в тех силах, которые тянут наших героев к свободе или на дно», — сказано на сайте проекта. В музее размещена центральная экспозиция, погружающая в бродяжничество нескольких эпох — от ночлежки XIX века до подворотни и гаражей 90-х, а также другие объекты «материального и нематериального характера», перечень которых будет расширяться по мере развития музея. Посетители познакомятся с коллекцией фотографий с бомжами из разных эпох, а в холле музея располагается библиотека, к которой выпить чаю и что-нибудь почитать. Там же планируется проводить спектакли и выступления. Пока входной билет стоит 650 рублей.

По словам автора идеи Антона Бородина, решение о создании проекта он принял в январе 2025 года. Подвальное помещение на Гороховой удалось «преобразить» за неделю при помощи двух петербургских художников, которые работали «круглосуточно и практически без выходных». Гостей в музее будут встречать бомж Саша, советский бич Валентин, Афанасий Разбойник, алкоголица Евдокия и калика Арсений. Их «амплуа» — нищий паломник в Святые земли, русский каторжанин, обитатель городской ночлежки и т. д.

«[Работа музея] — это очень важный диалог общества с изгоями. В течение последних 35 лет мы наблюдаем, как бездомность перестает быть преступлением. Это говорит о том, что общество наконец-то идет по правильному пути гуманизации человеческих отношений», — рассказал основатель благотворительной организации «Ночлежка» Валерий Соколов. Как сообщает «МК», заработанные на билетах в музей деньги создатели собираются направлять на помощь людям в трудной жизненной ситуации.

Издание «Если быть точным» на основе данных от «Ночлежки» и других экспертов подсчитало, что число бездомных в России может доходить до 2 млн человек. Отмечается, что официальных данных о бомжах в стране «фактически нет», а цифры о них из переписей населения недостоверны и занижены в десятки или сотни раз.

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