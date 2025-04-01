Британский владелец солнечной электростанции в Чериковском районе подал в суд на Беларусь 2 1.04.2025, 18:46

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Требует компенсировать потери.

Забрезжил свет в начале судебного тоннеля. «МогилевОнлайн» узнал, на какой стадии находится международный процесс по делу о солнечной электростанции, которую построили в Чериковском районе.

Если коротко, то в самом начале длительного пути несмотря на то, что с момента подачи иска в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) прошел год. Истцом в этом деле выступил гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад, ответчиком — Республика Беларусь. Третьими лицами с нашей стороны заявлены министры экономики и энергетики и Могилевский областной исполком.

В данном случае речь идет неудачном инвестиционном проекте в виде построенной ООО «Солар Лэнд» солнечной электростанции в Чериковском районе Могилевской области, которую называли крупнейшей в Беларуси.

Напомним, инвестиционный договор с белорусскими властями на строительство фотоэлектрической станции для производства электроэнергии был заключен в 2014 году. Непосредственно строительные работы начались в сентябре 2018 года. Генеральным подрядчиком выступила компания «Белзарубежстрой», заказчиком «Солар Лэнд», учрежденная ирландской компанией Сameliaside (ее создали под проект в Беларуси британские инвесткомпании United Green Group и Altоstarta). Сумма инвестиций в основной капитал составила порядка 170 млн долларов. В год планировалось вырабатывать более 137 миллионов киловатт-часов «зеленой» энергии. Все электричество должно было поступать в государственную энергосеть.

В эксплуатацию станцию ввели в сентябре 2021 года, а по итогам 2022 года «Могилевэнерго» перечислило «Солар Лэнд» более 15,7 млн рублей за оплату приобретенной электроэнергии. Однако прокуратура Могилевской области усмотрела нарушение законодательства и обратилась в экономический суд с иском о признании сделки недействительной.

В мае 2023 года суд признал сделку ничтожной и обязал «Солар Лэнд» вернуть полученные деньги. В результате солнечную электростанцию отключили от белорусской энергосистемы, а компания британца лишилась доступа к объекту. На этом фоне от «Солар Лэнд» потребовали вернуть деньги другие ее партнеры: китайская PowerChina Guizhou Engineering — за поставку оборудования для солнечной электростанции, белорусская «ВиаСЕТрейд» — за проектные работы. Компания также оказалась в списке активов, в которых их иностранным собственникам запрещено отчуждать свои доли без согласования с правительством.

Британский инвестор пытался договориться с белорусскими властями о компенсации потерь, но безуспешно. В свою очередь судебные исполнители, чтобы погасить долги ООО «Солар Лэнд» в начале марта 2024 года выставили солнечную электростанцию на аукцион за почти 80 млн рублей, но торги не состоялись по причине отсутствия желающих стать владельцем проблемного актива.

Британец же обращается в МЦУИС и в марте того же года его исковое заявление регистрируют. За прошедшее время был сформирован трибунал из трех судей, которым предстоит изучить позицию сторон и вынести вердикт. Пока же процесс находится на стадии решения процедурных вопросов. Последнее обновление в карточке суда по этому делу датируется январем текущего года. Одной строкой сообщается, что истец «подал меморандум по существу дела». То есть Машад детализировал свой иск, текст которого для выражения своей позиции будут изучать судьи и белорусская сторона.

К месту заметить, такого рода спорные дела в МЦУИС могут рассматриваться годами. Помните историю российской компании «Гранд Экспресс», которая выступала основным инвестором и довела до банкротства Осиповичский вагоностроительный завод? Она тоже судилась с Беларусью в этом же международном центре и требовала свыше 200 млн долларов. Процесс занял ровно шесть лет — с 2018-го по 2024 год. «Гранд Экспресс» проиграл и остался должен Беларуси 10 млн долларов. Сейчас эта компания банкротится.

ООО «Солар Лэнд» в данное время находится в стадии ликвидации.

И еще один важный момент, который не учел британский инвестор. На момент начала реализации проекта солнечной электростанции было известно о принятом решении строить в Беларуси АЭС. В этой инвестистории, как говорят в таких случаях, бизнес-риски были явно недооценены.

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