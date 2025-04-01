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Появился прямой автобус из Молодечно в Варшаву

  • 1.04.2025, 19:00
Появился прямой автобус из Молодечно в Варшаву

Автобус заезжает в Минск и Брест.

С 7 апреля из Молодечно стартует международный автобус до Варшавы.

Об этом сообщил сервис «Атлас».

Теперь можно добраться до Варшавы без пересадок, а главное — прямо до аэропорта Шопена. Автобус заезжает в Минск и Брест. Рейсы выполняются ежедневно в обе стороны.

Из Молодечно автобус отправляется в 16:10, из Варшавы – в 17:15 (Западный вокзал), 17:55 (аэропорт Шопена).

Время в пути займет примерно 13 часов 15 минут в зависимости от ситуации на границе.

Цена билета из Молодечно до Варшавы – 140 рублей (действуют скидки).

Продажа билетов открывается за 30 дней до поездки. Так как летом спрос на билеты растет, оператор советует бронировать их заранее.

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