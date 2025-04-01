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Белорусскую монету продают с аукциона за 11,5 тысячи рублей

  • 1.04.2025, 19:17
Белорусскую монету продают с аукциона за 11,5 тысячи рублей

Что в ней особенного?

На интернет-площадке ay.by размещено объявление о продаже белорусской монеты номиналом в 200 рублей.

Это необычная и редкая монета, отчеканенная в Германии в 2006 году. Речь идет о золотой монете из серии «Белорусский балет», пишет blizko.by.

Эти монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая.

Аверс: в центре в круге, обрамленном геометрическим орнаментом, – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; под ним указан год чеканки, проба сплава; по кругу надписи: в верхней части – «РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ», в нижней – надпись «200 РУБЛЁЎ».

Реверс: рельефное изображение артистов балета (сцена из национального балета «Страсти» (Рогнеда) и надпись в две строки «Балет Беларускi».

Эти золотые монеты (999 проба) были выпущены ограниченным тиражом. Всего их около полутора тысяч. Масса монеты 31,1 грамм. До окончания торгов остается 6 дней.

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