Банки Беларуси массово вводят изменения 1.04.2025, 19:26

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От резкого повышения ставок по кредитам до отказа от некоторых займов.

Белорусские банки в апреле вводят изменения для своих клиентов. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Цептер Банк» со 2 апреля повышает процентную ставку по кредиту «Кредит mini». Она составит 15,99% годовых. Как сообщили в контакт-центре банка, еще 1 апреля ставка была на уровне 9%.

«Паритетбанк» объявил, что со 2 апреля внесет изменения по некоторым кредитам. Так, с этой даты временно приостановят оформление займов «iParitet#mini» и «Кредит на приобретение автомобиля». Также банк прекратит прием заявок на «Кредит на потребительские нужды сроком на 10 лет». Что касается займа «Потребительский кредит #Будут деньги 2.0», то максимальный срок, на который его можно взять, снизят до 84 месяцев (сейчас возможно оформить до 120 месяцев).

«Технобанк» с 1 апреля пересмотрел комиссию за переводы в долларах в другие финучреждения. Она составляет 30 долларов + 1% от суммы перевода, но не более 350 долларов. «Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица. Может взиматься в белорусских рублях по курсу Нацбанка Беларуси на день оплаты», — уточняет банк.

«Приорбанк», как и анонсировал, с 1 апреля ввел ежемесячную плату за сервисное обслуживание валютных счетов клиентов, которые держат в банке крупные суммы. Новый сбор будет касаться средств, хранящихся в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах. Минимальный порог, с которого берут плату, составляет 30 тыс. долларов. В этом случае комиссия составит 500 рублей в месяц. Для некоторых клиентов она будет составлять 12 000 рублей в месяц.

«Беларусбанк» объявил, что его клиенты до 30 апреля могут оформить карточку Visa Gold Клуба «Леди» по сниженной стоимости:

10 рублей при заказе через интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, по телефону 147 контакт-центра, в инфокиоске (обычно — 25 рублей);

20 рублей при оформлении в отделениях банка (обычно -35 рублей),

1 рубль при заказе виртуального «пластика» в интернет-банкинге (стандартная цена — 10 рублей).

Также «Беларусбанк» с 30 апреля введет изменения, которые касаются базовых расчетных счетов.

«Белагропромбанк» 31 марта сообщил, что временно приостановил возможность подать заявку на кредит «Легкие покупки».

«Белгазпромбанк» с 1 апреля внес изменения по комиссии за услуги банковского хранения, то есть по депозитарным ячейкам.

У «БСБ Банка» с 1 апреля появились новшества по условиям доступа в бизнес-залы аэропортов по премиальным картам Visa Platinum и Visa Infinite. Они касаются количества посещений: по Visa Infinite стало безлимитным, а по Visa Platinum остается два бесплатных посещения в год.

«Нео Банк Азия» сообщил, что с 30 апреля вносятся изменения в перечень вознаграждений за безналичное зачисление денег в валюте (за исключением валют РФ и Казахстана) на счета физлиц. Плата за безналичное зачисление денежных средств на счета физических лиц составит 2,5% от суммы перевода.

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