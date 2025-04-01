Кремль отверг предложения Трампа о завершении войны против Украины 3 1.04.2025, 20:04

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Россия считает неприемлемыми для себя предложения президента США.

Россия считает неприемлемыми для себя предложения президента США Дональда Трампа о завершении войны против Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает The Moscow Times.

Рябков пожаловался, что Трамп якобы не «посылал сигнал» в Киев о необходимости прекращать войну. Американцы «только пытаются» найти схему, которая позволит вначале добиться прекращения огня.

«Затем (США хотят - ред.) перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта», - добавил чиновник.

Он заявил, что Москва якобы «серьезно относится» к предложениям США по завершению войны, но «не может принимать их как есть».

«У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде», - добавил Рябков.

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