Кремль отверг предложения Трампа о завершении войны против Украины

Кремль отверг предложения Трампа о завершении войны против Украины3
- 1.04.2025, 20:04
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Россия считает неприемлемыми для себя предложения президента США.
Россия считает неприемлемыми для себя предложения президента США Дональда Трампа о завершении войны против Украины.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает The Moscow Times.
Рябков пожаловался, что Трамп якобы не «посылал сигнал» в Киев о необходимости прекращать войну. Американцы «только пытаются» найти схему, которая позволит вначале добиться прекращения огня.
«Затем (США хотят - ред.) перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта», - добавил чиновник.
Он заявил, что Москва якобы «серьезно относится» к предложениям США по завершению войны, но «не может принимать их как есть».
«У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде», - добавил Рябков.