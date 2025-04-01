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В Барановичском районе студент отметил юбилей и жестоко избил мужчину

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  • 1.04.2025, 20:16
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В Барановичском районе студент отметил юбилей и жестоко избил мужчину

Инцидент произошел в деревне Колдычево.

В деревне Колдычево Барановичского района произошел конфликт, который закончился тяжкими телесными повреждениями для одного из участников. Следователи установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого.

По данным следствия, вечером 30 марта 20-летний местный житель вступил в словесную перепалку с 60-летним мужчиной. Разговор перерос в потасовку, но вмешательство прохожих предотвратило эскалацию конфликта.

Однако позже, когда потерпевший возвращался домой, молодой человек проследовал за ним. Зайдя на территорию домовладения, подозреваемый сбил мужчину с ног и нанес множественные удары по голове и телу. В результате пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Установлено, что нападавший – 20-летний студент барановичского колледжа, который в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, в тот день он отмечал свой день рождения.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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