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В Украине испытали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км

  • 1.04.2025, 20:19
  • 1,270
В Украине испытали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км

Фото.

Кластер оборонных технологий Brave1 провел первые в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов, способных преодолевать расстояние в несколько десятков километров. Об этом сообщила пресс-служба Brave1.

Более 15 производителей БпЛА протестировали свои изделия на полигоне, где преодолевали маршрут протяженностью более 20 км с препятствиями и имитировали заход на цель.

Если раньше дальность полета таких дронов составляла всего 5-10 км, то теперь успешно протестировали решения, способные поражать цели на расстоянии более 20 км.

Среди преимуществ FPV-дронов на оптоволокне:

→ полная неуязвимость к РЭБ – такие дроны смогут выполнять боевые задания, несмотря на радиоэлектронные помехи;

→ невидимость для врага – отсутствие радиоизлучения делает невозможным их обнаружение средствами радиоразведки;

→ качественная связь – стабильная и четкая передача видео даже на больших расстояниях;

→ отсутствие влияния фактора радиогоризонта.

На мероприятии присутствовали также семь производителей наземных роботизированных комплексов (НРК) на оптоволокне, проведших тестовый заезд.

«Оптоволокно – гейм-ченджер в противостоянии связи и радиоэлектронной борьбы, так как предоставляет стабильную связь, на которую не действуют средства РЭБ. Мы очень заинтересованы во внедрении оптоволокна, чтобы наши НРК могли действовать на больших расстояниях и помогать нам уничтожать врага еще эффективнее», – отметил руководитель службы роботизированных систем батальона «Волки Да Винчи» капитан Александр Ябчанка.

Дрон на оптоволокне – это FPV-дрон, управляемый через оптоволоконный кабель. Видеосигнал также передается по этому кабелю. Таким образом, при управлении дроном на оптоволокне не используются радиочастоты и он не реагирует на действие средств радиоэлектронной борьбы.

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