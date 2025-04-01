В полоцком колхозе «Близница» с начала года пало 70 голов скота

В полоцком колхозе «Близница» с начала года пало 70 голов скота1
- 1.04.2025, 20:25
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Колхозом руководил 27-летний Павел Плакса.
В полоцком сельскохозяйственном унитарном предприятии «Близница» с начала года пало 70 голов скота. В отношении 27-летнего исполняющего обязанности руководителя хозяйства Павла Плаксы возбудили уголовное дело за служебную халатность, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
В хозяйстве «Близница» в Полоцком районе с января по март погибло 70 голов крупного рогатого скота. Причиной названа бесхозяйственность: животные содержались без надлежащего ухода, не проводилась вакцинация и профилактика. Ущерб составил почти 70 тысяч рублей.
Исполняющий обязанности директора СУП «Близница» Павел Плакса успел поработать главой хозяйства меньше года — теперь против него возбуждено уголовное дело за служебную халатность.
Как пишет «Витебск, я гуляю!», Павел уже третий за последние пару лет руководитель «Близницы», который оказался фигурантом уголовного дела.
«В прошлом году в соцсетях распространяли свидетельства о том, как при директоре Романе Хименкове скот гибнет в собственных отходах, кормов не хватает, техника в загоне, а по документам все в порядке. Директора обвиняли в фиктивных премиях, исчезновении скота, торговле металлоломом и коровами мимо кассы и даже в том, что он не расплачивался за еду, заказанную для подчиненных», — пишет издание.
А до него в «Близнице» работал Бронислав Пилипенок. Его судили за премии самому себе на фоне невозвращенных долгов за электроэнергию.