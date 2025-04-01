Демократ уже 17 часов выступает в Сенате с критикой политики Трампа 1 1.04.2025, 20:34

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Кори Букер заявил, что продолжит выступать «до тех пор, пока будет физически в состоянии».

Сенатор-демократ Кори Букер начал выступление в Сенате, чтобы выразить свою критику и недовольство политикой администрации президента США Дональда Трампа. Его речь длится уже 17 часов. Об этом свидетельствует трансляция выступления.

Перед началом речи Букер заявил, что пошел в Сенат, потому что Трамп и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск «продемонстрировали полное пренебрежение к верховенству права, Конституции и потребностей американского народа».

Как пишет CNN, Букер начал свое выступление 31 марта в 19:00 по местному времени и по состоянию на 1 апреля 12:00 оно продолжается (19:00 по Минску). Демократ протестует против действий Трампа, заявляя, что будет продолжать выступать «до тех пор, пока будет физически в состоянии».

Это выступление не является филибастером, поскольку сенатор не препятствует принятию законов или назначений. Он будет продолжать свое выступление, пока трибуна остается открытой, а работники сессионного зала и полиция Капитолия остаются на месте, отмечает издание.

«Только за 71 день президент Соединенных Штатов нанес столько вреда безопасности американцев, финансовой стабильности и основным принципам нашей демократии. Это не нормальные времена для Америки. И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате Соединенных Штатов», — заявил Букер.

Сенатор от штата Нью-Джерси высказался против политики президента США в вопросах социального обеспечения, образования, иммиграции и здравоохранения, пишет New York Times.

В своей речи политик также коснулся внешней политики. В частности, он обвинил Дональда Трампа в ослаблении НАТО, симпатии к российскому диктатору Владимиру Путину и некорректных высказываниях в отношении президента Украины Владимира Зеленского, которого Трамп назвал «диктатором».

Кроме того, Букер напомнил об угрозах Трампа в адрес Панамы и Гренландии, а также его идею переименовать Мексиканский залив.

Однако Букер «должен пройти долгий путь», чтобы побить рекорд Сената, отмечает The Guardian. В 1957 году республиканец Стром Термонд выступал 24 часа и 18 минут, чтобы заблокировать Акт о гражданских правах.

Как пишет AP News, 55-летний Кори Букер родился в Вашингтоне, а вырос в Нью-Джерси. Он рассказывал, что его семья сталкивалась с дискриминацией из-за цвета кожи, когда родители пытались купить дом.

Букер играл в футбол в Стэнфорде, изучал право в Йельском университете и работал адвокатом, помогая малообеспеченным семьям. Впоследствии стал мэром Ньюарка (крупнейшего города Нью-Джерси) и сенатором США.

В 2013 году он выиграл внеочередные выборы в Сенат, а позже — полные сроки в 2014 и 2020 годах. В 2020 году Букер участвовал в президентских выборах, но его кампания не достигла успеха.

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