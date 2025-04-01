В Беларусь идет 5G 1.04.2025, 20:49

Подписан указ.

Александр Лукашенко 1 апреля подписал указ «О реализации инвестиционного проекта».

Документ направлен на развитие в стране «современной инфраструктуры сетей электросвязи на основе внедрения в интересах государства, граждан и бизнеса новых информационно-коммуникационных технологий», передает пресс-служба политика.

«Указом предусмотрено создание сети сотовой подвижной электросвязи по технологии IMT-2020 (5G) по модели единого инфраструктурного оператора с включением в состав этой сети единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G)», — отметили в пресс-службе.

В результате реализации проекта «планируется повышение доступности и качества мобильной связи и скорости интернета за счет активного внедрения технологии 5G и увеличения охвата территории страны связью по технологии LTE».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com