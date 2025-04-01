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В Беларусь идет 5G

  • 1.04.2025, 20:49
В Беларусь идет 5G

Подписан указ.

Александр Лукашенко 1 апреля подписал указ «О реализации инвестиционного проекта».

Документ направлен на развитие в стране «современной инфраструктуры сетей электросвязи на основе внедрения в интересах государства, граждан и бизнеса новых информационно-коммуникационных технологий», передает пресс-служба политика.

«Указом предусмотрено создание сети сотовой подвижной электросвязи по технологии IMT-2020 (5G) по модели единого инфраструктурного оператора с включением в состав этой сети единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G)», — отметили в пресс-службе.

В результате реализации проекта «планируется повышение доступности и качества мобильной связи и скорости интернета за счет активного внедрения технологии 5G и увеличения охвата территории страны связью по технологии LTE».

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