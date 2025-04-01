Белый дом: Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае 1.04.2025, 21:02

Это будет первый зарубежный визит президента США.

Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае. Об этом во вторник, 1 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт во время брифинга с журналистами.

«Президент отправится в Саудовскую Аравию в мае. Что касается конкретных дат и деталей, мы сообщим их вам, как только сможем», — сказала Левитт.

Левитт заявила, что Вашингтон продолжает работать над прекращением огня в Украине. Однако относительно ситуации в Газе она не упомянула о прекращении боевых действий, а отметила поддержку Израиля.

Накануне Трамп заявил, что планирует посетить Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока «в следующем месяце».

Точных дат Трамп не озвучил, но уточнил, что это может произойти «в следующем месяце или, возможно, чуть позже». По словам президента, он собирается в Катар и в «несколько других стран».

31 марта издание Axios сообщило, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая во время своего первого зарубежного визита.

Потенциальную поездку обсуждали в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в частности относительно переговоров о войне России против Украины, которые состоялись в Саудовской Аравии, сообщили источники.

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