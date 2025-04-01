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В Брестской области нашли редкий гриб

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  • 1.04.2025, 21:07
  • 3,582
В Брестской области нашли редкий гриб

Фотофакт.

В Беларуси продолжается работа по сохранению биоразнообразия. На этот раз под особую защиту взяли место произрастания редкого гриба – ганодермы блестящей, также известного как лакированный трутовик.

Соответствующее решение Ляховичского райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Место произрастания этого гриба выявили на территории Кривошинского лесничества. Под охрану Ляховичскому лесхозу передано 13 га леса, где теперь вводится специальный режим использования.

Теперь на этой территории запрещены:

проведение выборочных и сплошных рубок

уборка захламленности и сжигание порубочных остатков

использование гусеничной техники

организация лесопромышленных складов, раскорчевка пней

выполнение работ, связанных с изменением гидрологического режима.

Ганодерма блестящая – редкий вид, занесенный в Красную книгу Беларуси. Она встречается в смешанных лесах, предпочитая пни и отмершую древесину клена, ольхи, березы, дуба и ели.

Этот гриб не только имеет природоохранную ценность, но и используется в традиционной медицине.

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