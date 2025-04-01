В Брестской области нашли редкий гриб

В Брестской области нашли редкий гриб3
- 1.04.2025, 21:07
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Фотофакт.
В Беларуси продолжается работа по сохранению биоразнообразия. На этот раз под особую защиту взяли место произрастания редкого гриба – ганодермы блестящей, также известного как лакированный трутовик.
Соответствующее решение Ляховичского райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Место произрастания этого гриба выявили на территории Кривошинского лесничества. Под охрану Ляховичскому лесхозу передано 13 га леса, где теперь вводится специальный режим использования.
Теперь на этой территории запрещены:
проведение выборочных и сплошных рубок
уборка захламленности и сжигание порубочных остатков
использование гусеничной техники
организация лесопромышленных складов, раскорчевка пней
выполнение работ, связанных с изменением гидрологического режима.
Ганодерма блестящая – редкий вид, занесенный в Красную книгу Беларуси. Она встречается в смешанных лесах, предпочитая пни и отмершую древесину клена, ольхи, березы, дуба и ели.
Этот гриб не только имеет природоохранную ценность, но и используется в традиционной медицине.