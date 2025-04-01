Украина продала конфискованные белорусские удобрения

Украина продала конфискованные белорусские удобрения1
- 1.04.2025, 21:19
- 1,590
На этот раз 50 вагонов.
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) объявило, что реализовало еще 50 вагонов конфискованных у Минска удобрений.
Речь о продукции предприятия «Беларуськалий».
Полученные средства будут направлены в том числе «на закупку военных облигаций с целью поддержки Сил обороны Украины».
Очередная партия хлорида калия в полусотне вагонов оценивается почти в 40 млн гривен (около $965 тыс.).
Сообщается, что во время аукциона стартовая стоимость лота значительно возросла.
В начале марта АРМА сообщало о продаже 61 вагона конфискованного белорусского калия за $1,1 млн. До этого, 25 февраля, агентство реализовало еще 50 вагонов удобрений. Тогда сумма сделки составила $870 тыс.