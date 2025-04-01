В Борисовском районе произошла странная кража

В Борисовском районе произошла странная кража1
- 1.04.2025, 21:39
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У пчеловода из ульев вынесли 18 рамок с пчелами и двух пчеломаток.
Странная кража произошла в Борисовском районе: у пчеловода из ульев вынесли 18 рамок с пчелами и двух пчеломаток.
Правоохранители быстро вышли на след злоумышленника — им оказался 59-летний житель той же деревни, где держит пасеку потерпевший. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, и мотивы его поступка пока остаются неясными.
Украденных пчел он спрятал на своем участке. Владелец ульев оценил ущерб в 1800 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.