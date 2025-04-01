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В США создали лекарство, которое снижает риск заболеваний сердца на 94%

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  • 1.04.2025, 22:02
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В США создали лекарство, которое снижает риск заболеваний сердца на 94%

Подробности.

Компания Eli Lilly представила многообещающие результаты второго этапа клинических испытаний леподисирана — нового препарата для снижения уровня липопротеина (а) [ЛП (а)], связанного с сердечными заболеваниями, передает New Voice.

Испытания ALPACA, в которых приняли участие 320 человек, показали, что максимальная доза 400 мг снижает уровень ЛП (а) в среднем на 93,9% в течение 60−180 дней. Дозы 16 мг и 96 мг привели к снижению на 40,8% и 75,2% соответственно.

Доктор Стивен Ниссен из Кливлендской клиники отметил, что у 25% населения повышен уровень ЛП (а), что увеличивает риск сердечных заболеваний. Текущие методы лечения малоэффективны, и леподисиран может стать долгосрочным решением для пациентов с высоким генетическим риском.

Препарат основан на технологии малой интерферирующей РНК (siRNA), подавляющей выработку аполипопротеина (а), ключевого компонента ЛП (а). Долговременные наблюдения показали, что эффект сохраняется до 18 месяцев.

В рамках испытаний также было зафиксировано снижение уровня аполипопротеина B (apoB) на 14,1% и 13,7% на 60-й и 180-й день соответственно. Среди побочных эффектов серьезных осложнений не выявлено, кроме одного случая смерти у пациента с хронической ишемической болезнью сердца.

Eli Lilly продолжает программу ACCLAIM-Lp (a) Phase 3 для изучения влияния препарата на сердечно-сосудистые события у пациентов с повышенным уровнем ЛП (а). Это открытие может привести к революционному изменению стратегии лечения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

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