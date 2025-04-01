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Белоруска Ирина Шиманович вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне

  • 1.04.2025, 22:16
Белоруска Ирина Шиманович вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне
Ирина Шиманович

Теперь белорусской теннисистке предстоит встретиться с 4-й ракеткой мира.

Четвертая ракетка Беларуси через квалификацию пробилась в основную сетку соревнований, где уже успела провести один удачный матч.

Шиманович встретилась с британкой Хизер Уотсон, которая располагается в рейтинге на 33 позиции выше. Белоруска победила со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Двухсетовая встреча продлилась 2 часа 10 минут.

Далее Шиманович ждёт гораздо более серьезное испытание. За выход в третий круг соревнований она будет бороться с первым номером посева на этом турнире Джессикой Пегулой. Американка занимает в мировой табели 4-ю строчку. Она играла в недавнем финале WTA-1000 в Майами, где уступила Арине Соболенко.

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