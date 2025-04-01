Белый дом: Трамп разочарован и Путиным, и Зеленским 7 1.04.2025, 22:07

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Президент США обеспокоен, что боевые действия продолжаются «слишком долго».

Президент США Дональд Трамп разочарован лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, боевые действия продолжаются «слишком долго».

«Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и с Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует», — сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге. Так она ответила на вопрос журналистов, как Вашингтон оценивает последние заявления российской стороны по Украине.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня в Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть. Так он прокомментировал предложение Владимира Путина ввести внешнее управление в Украине.

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