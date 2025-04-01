Бербок призвала США не поддаваться путинской «тактике затягивания времени» 1.04.2025, 22:24

Анналена Бербок

Cейчас крайне важно безоговорочно поддерживать Украину.

США не должны быть введены в заблуждение какой-либо «тактикой затягивания времени» со стороны правителя России Владимира Путина, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. Ее слова передает Reuters.

Бербок уточнила, что Германия объяснит США свою позицию по данному вопросу на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО. По ее мнению, сейчас крайне важно безоговорочно поддерживать Украину, поскольку переговоры между Москвой и Вашингтоном «зашли в тупик».

26 марта президент США Дональд Трамп предположил, что Кремль затягивает согласование прекращения огня с Украиной. При этом он отмечал, что Россия хочет положить «это конец». Республиканец признался, что вел себя аналогичным образом на протяжении многих лет в бизнесе: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать».

Спустя несколько дней американский глава пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если Москва не заключит соглашение с Киевом о прекращении огня. Таким образом он отреагировал на слова диктатора России Владимира Путина, который 27 марта предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН.

Среди прочего, американский лидер рассказал, что установил для России «психологический дедлайн» — крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения боевых действий в Украине.

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