Американка случайно отдала куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн 1.04.2025, 22:39

Жительница Пенсильвании пожертвовала куртку благотворительной организации.

Жительница Пенсильвании Милдред Симонерилуто случайно пожертвовала благотворительной организации куртку, в которой лежал победивший лотерейный билет на $2,5 млн. Об этом 76-летняя женщина рассказала местному телеканалу WTAE, передает ABC.

Женщина пояснила, что отдала организации Vietnam Veterans of America не только куртку, но и другую одежду. Организация рассылает полученные вещи по всей территории США и за ее пределами. Срок действия лотерейного билета Cash 5 с выигрышными номерами 14, 22, 33, 35, 38 истекает через месяц, 8 мая. В Пенсильванской лотерейной компании пояснили, что для получения выигрыша женщине необходимо предъявить билет.

«Что еще я могу сделать? Громко плакать и надеяться, что произойдет что-то позитивное», — призналась женщина.

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