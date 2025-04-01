Украина передала США данные о нарушениях Россией «энергетического перемирия» 1 1.04.2025, 22:54

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Владимир Зеленский

Об этом сообщил Зеленский.

Военные РФ нарушили мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, всю необходимую информацию об этом украинские чиновники передали партнерам из США. Об этом 1 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, стенограмму которого опубликовала его пресс-служба.

«Были удары, сегодня снова был удар в Херсоне, применение российского дрона по объекту энергетики, по оборудованию – абсолютно сознательно и целенаправленно – часть города оставалась без электричества», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждое такое нарушение должно быть зафиксировано и важно получить ответ от партнеров Украины.

«Именно из таких маленьких деталей складываются большие задержки Россией дипломатического процесса. Безусловное прекращение ударов, предложенное Америкой, сейчас не реализовано только из-за позиции России», - пояснил украинский президент.

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