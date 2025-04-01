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Украина передала США данные о нарушениях Россией «энергетического перемирия»

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  • 1.04.2025, 22:54
  • 1,224
Украина передала США данные о нарушениях Россией «энергетического перемирия»
Владимир Зеленский

Об этом сообщил Зеленский.

Военные РФ нарушили мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, всю необходимую информацию об этом украинские чиновники передали партнерам из США. Об этом 1 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, стенограмму которого опубликовала его пресс-служба.

«Были удары, сегодня снова был удар в Херсоне, применение российского дрона по объекту энергетики, по оборудованию – абсолютно сознательно и целенаправленно – часть города оставалась без электричества», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждое такое нарушение должно быть зафиксировано и важно получить ответ от партнеров Украины.

«Именно из таких маленьких деталей складываются большие задержки Россией дипломатического процесса. Безусловное прекращение ударов, предложенное Америкой, сейчас не реализовано только из-за позиции России», - пояснил украинский президент.

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