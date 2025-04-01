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Fox News: Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии

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  • 1.04.2025, 23:19
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Fox News: Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии
Дональд Трамп

Администрация президента США обсуждает агрессивные санкции.

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля затягивает переговоры о перемирии с Украиной.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на корреспондента Fox News Жаки Генрих в соцсети X.

По ее словам, информацию о том, что Трамп разочарован Путиным, раскрыли неназванные источники Fox News. По мнению американского лидера, Россия «тормозит переговоры о полном прекращении огня».

Собеседники Fox News добавили, что сейчас в контексте перемирия обсуждается «путь вперед». В частности, обсуждаются агрессивные санкции.

Также неназванные источники подчеркнули, что в настоящее время соблюдение санкций находится на низком уровне — примерно на «3 пунктах из 10». В частности, легкой мишенью для давления может стать пресечение деятельности «теневого флота» России, который перевозит нефть через Балтийское море.

По данным Fox News, 70% незаконных продаж нефти Россией осуществляется с помощью теневого флота.

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