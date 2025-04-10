закрыть
10 апреля 2025, четверг, 1:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МАРТ проверил магазины «Санта»

  • 10.04.2025, 1:42
МАРТ проверил магазины «Санта»

Нарушения выявлены почти в каждом проверенном объекте.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверяет магазины «Санта Ритейл». Нарушения нашлись почти в каждом проверенном объекте, сообщают в ведомстве.

В МАРТ отмечают, что проверка уже охватила торговые объекты в Барановичах, Березе, Бресте, Витебске, Гродно, Ивацевичах, Кобрине, Минске, Толочине, Солигорске, Речице, Гомеле и Гомельском районе.

— Нарушения законодательства о торговле установлены практически в каждом объекте (77 процентов), — заключили в ведомстве.

При этом в 33% проверенных объектов не было обязательных для продажи товаров, таких как крахмал, белокочанная капуста, огурцы, свежие яблоки, картофель.

Также в семи торговых объектах продавали товары с истекшими сроками годности: йогуртный торт, хлебобулочные изделия, сыр, мясо, колбасу, кулинарную продукцию на сумму больше 270 рублей.

Кроме этого, установлено также отсутствие ценников на ряд товаров, копченый сыр «Косичка» с заменителем молочного жира продавался без информации об этом, а также в отдельных объектах места продажи обуви были без ковриков, зеркал и скамеек.

В ведомстве сообщают, что проверка продолжается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин