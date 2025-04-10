МАРТ проверил магазины «Санта»
- 10.04.2025, 1:42
Нарушения выявлены почти в каждом проверенном объекте.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверяет магазины «Санта Ритейл». Нарушения нашлись почти в каждом проверенном объекте, сообщают в ведомстве.
В МАРТ отмечают, что проверка уже охватила торговые объекты в Барановичах, Березе, Бресте, Витебске, Гродно, Ивацевичах, Кобрине, Минске, Толочине, Солигорске, Речице, Гомеле и Гомельском районе.
— Нарушения законодательства о торговле установлены практически в каждом объекте (77 процентов), — заключили в ведомстве.
При этом в 33% проверенных объектов не было обязательных для продажи товаров, таких как крахмал, белокочанная капуста, огурцы, свежие яблоки, картофель.
Также в семи торговых объектах продавали товары с истекшими сроками годности: йогуртный торт, хлебобулочные изделия, сыр, мясо, колбасу, кулинарную продукцию на сумму больше 270 рублей.
Кроме этого, установлено также отсутствие ценников на ряд товаров, копченый сыр «Косичка» с заменителем молочного жира продавался без информации об этом, а также в отдельных объектах места продажи обуви были без ковриков, зеркал и скамеек.
В ведомстве сообщают, что проверка продолжается.