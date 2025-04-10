США расширили санкции против ядерной программы Ирана
- 10.04.2025, 2:59
Вашингтон назвал ядерную программу Тегерана угрозой для США.
США объявили о введении новых санкций против лиц, связанных с ядерной программой Ирана.
«Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США определило пять юридических и одно физическое лицо в Иране из-за предоставления ими поддержки ключевым учреждениям, которые управляют и контролируют ядерную программу Ирана», - говорится в заявлении Министерства финансов США.
Отмечается, что внесенные в санкционный перечень организации занимаются закупкой и производством важных технологий для иранской ядерной программы.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, безрассудная погоня иранского режима за ядерным оружием остается серьезной угрозой для Соединенных Штатов, региональной стабильности и глобальной безопасности. «Казначейство и в дальнейшем будет использовать имеющиеся инструменты и полномочия для препятствования попыткам Ирана развивать свою ядерную программу и осуществлять более широкие дестабилизирующие действия», - сказал Бессент.