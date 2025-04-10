закрыть
10 апреля 2025, четверг, 3:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США расширили санкции против ядерной программы Ирана

  • 10.04.2025, 2:59
США расширили санкции против ядерной программы Ирана

Вашингтон назвал ядерную программу Тегерана угрозой для США.

США объявили о введении новых санкций против лиц, связанных с ядерной программой Ирана.

«Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США определило пять юридических и одно физическое лицо в Иране из-за предоставления ими поддержки ключевым учреждениям, которые управляют и контролируют ядерную программу Ирана», - говорится в заявлении Министерства финансов США.

Отмечается, что внесенные в санкционный перечень организации занимаются закупкой и производством важных технологий для иранской ядерной программы.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, безрассудная погоня иранского режима за ядерным оружием остается серьезной угрозой для Соединенных Штатов, региональной стабильности и глобальной безопасности. «Казначейство и в дальнейшем будет использовать имеющиеся инструменты и полномочия для препятствования попыткам Ирана развивать свою ядерную программу и осуществлять более широкие дестабилизирующие действия», - сказал Бессент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин