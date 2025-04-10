США расширили санкции против ядерной программы Ирана 10.04.2025, 2:59

Вашингтон назвал ядерную программу Тегерана угрозой для США.

США объявили о введении новых санкций против лиц, связанных с ядерной программой Ирана.

«Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США определило пять юридических и одно физическое лицо в Иране из-за предоставления ими поддержки ключевым учреждениям, которые управляют и контролируют ядерную программу Ирана», - говорится в заявлении Министерства финансов США.

Отмечается, что внесенные в санкционный перечень организации занимаются закупкой и производством важных технологий для иранской ядерной программы.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, безрассудная погоня иранского режима за ядерным оружием остается серьезной угрозой для Соединенных Штатов, региональной стабильности и глобальной безопасности. «Казначейство и в дальнейшем будет использовать имеющиеся инструменты и полномочия для препятствования попыткам Ирана развивать свою ядерную программу и осуществлять более широкие дестабилизирующие действия», - сказал Бессент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com